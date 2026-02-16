Кремль согласился с Фицо, что Украина превратила нефть в предмет шантажа

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба» и транзит в Венгрию и Словакию якобы приостановлен. 13 февраля Песков говорил, что Кремль не обладает точной информацией о том, продолжается ли транзит нефти по «Дружбе».