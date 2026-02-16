Газета
Главная / Политика /

Кремль согласился с Фицо, что Украина превратила нефть в предмет шантажа

Ведомости

Кремль разделяет точку зрения премьер-министра Словакии Роберта Фицо о том, что нефть стала предметом шантажа в связи с несогласием Венгрии с членством Украины в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы полностью с этим согласны. Оно, собственно, де-факто так и есть, по-другому это расценивать невозможно», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба» и транзит в Венгрию и Словакию якобы приостановлен. 13 февраля Песков говорил, что Кремль не обладает точной информацией о том, продолжается ли транзит нефти по «Дружбе».

15 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия направили письмо министру экономики Хорватии с просьбой разрешить транзит российской нефти по Адриатическому нефтепроводу.

