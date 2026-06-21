Украина до конца 2026 года должна выплатить МВФ около $1,5 млрд
Украина до конца 2026 г. должна будет выплатить Международному валютному фонду около $1,5 млрд в счет погашения имеющихся долгов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального банка Украины.
С начала 2026 г. Киев уже перечислил МВФ по долгам около $1 млрд, при этом ежемесячные выплаты составляют более $200 млн. Всего Украина должна фонду более $10 млрд.
В 2026 г. была принята новая программа поддержки Украины со стороны МВФ на четыре года общим объемом $8,1 млрд, при этом фонд выставил в качестве условия выделения денег повышение налогов.
В феврале стало известно, что госдолг Украины составил 98,4% прогнозного ВВП в 2025 г. Общая сумма долга составила 9,042 трлн гривен – $213,3 млрд. Это на 29,5%, или на 28,4% в долларовом эквиваленте, больше показателя 2024 г. За 2025 г. госдолг страны прибавил $47,3 млрд в основном за счет финансирования от международных партнеров.