Украина до конца 2026 года должна выплатить МВФ около $1,5 млрд

В феврале стало известно, что госдолг Украины составил 98,4% прогнозного ВВП в 2025 г. Общая сумма долга составила 9,042 трлн гривен – $213,3 млрд. Это на 29,5%, или на 28,4% в долларовом эквиваленте, больше показателя 2024 г. За 2025 г. госдолг страны прибавил $47,3 млрд в основном за счет финансирования от международных партнеров.