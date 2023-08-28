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Экономика

Госдолг Украины превысил $132 млрд

Ведомости

Государственный долг Украины достиг нового рекордного значения, превысив $132 млрд. Об этом сообщает минфин Украины. 

По состоянию на 31 июля госдолг страны составляет $132,92 млрд (или 4,86 трлн гривен). В июле он вырос на $4 млрд. По состоянию на 30 июня госдолг составлял $128,81 млрд.

Внешний долг Украины равен $90,77 млрд (3,319 трлн гривен), что составляет 68,29% общей суммы госдолга. Внутренний госдолг страны достиг $42,15 млрд (1,541 трлн гривен), или 31,71% общего объема госдолга.

На начало 2023 г. госдолг Украины составлял $111,38 млрд. За полгода он вырос на $17,43 млрд, или на 15,6%.

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В бюджете на 2023 г. предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от ожидаемого уровня ВВП на 2024 г. Государственный бюджет Украины на 2023 г. предусматривает дефицит в размере $38 млрд.

В конце июля глава Национального банка страны Андрей Пышный заявил, что дефицит бюджета Украины составляет 26% ВВП. По его словам, Киев пытается решить проблему за счет международной финансовой помощи. Он отметил, что в этом году Украины ожидает поступление $42 млрд, а в 2024 г. – не менее $37 млрд. В октябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад покрыть в 2023 г. дефицит бюджета страны в полном объеме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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