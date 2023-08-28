Госдолг Украины превысил $132 млрд

В конце июля глава Национального банка страны Андрей Пышный заявил, что дефицит бюджета Украины составляет 26% ВВП. По его словам, Киев пытается решить проблему за счет международной финансовой помощи. Он отметил, что в этом году Украины ожидает поступление $42 млрд, а в 2024 г. – не менее $37 млрд. В октябре 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад покрыть в 2023 г. дефицит бюджета страны в полном объеме.