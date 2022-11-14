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Володин назвал Украину «государством-банкротом»

Ведомости

Украина является «государством-банкротом», больше половины собственных доходов она тратит на обслуживание долгов, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.  

«Сегодня на обслуживание долгов Киев тратит более половины собственных доходов — 57,9%. Поэтому вынужден брать новые кредиты. Украина — государство-банкрот. Киевский режим пытается это замалчивать. Но проблема очевидна. Зеленский лишил граждан Украины будущего, вогнав страну в долговую кабалу», — сказано в сообщении. 

По его словам, события, произошедшие в феврале 2014 г., привели к тому, что Украина полностью лишилась суверенитета. Ее бюджет почти наполовину (40%) формируется из иностранных кредитов и займов, в следующем году доля этого финансирования увеличится до 58%, написал Володин.

Он подчеркнул, что Украина «не способна самостоятельно обеспечивать расходные обязательства перед гражданами: зарплаты и пособия, пенсии, решение других социальных вопросов». 

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В конце августа глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что по итогам первого полугодия госдолг страны вырос с $97,96 млрд до $105,39 млрд, в результате он увеличился с 49 до 68% ВВП. Он предположил, что к концу года госдолг может увеличиться еще сильнее — до 86% ВВП. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных