Володин назвал Украину «государством-банкротом»

В конце августа глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев сообщил, что по итогам первого полугодия госдолг страны вырос с $97,96 млрд до $105,39 млрд, в результате он увеличился с 49 до 68% ВВП. Он предположил, что к концу года госдолг может увеличиться еще сильнее — до 86% ВВП.