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Экономика

Государственный долг Украины вырос до 68% ВВП

Ведомости

Государственный долг Украины за первые шесть месяцев 2022 г. вырос с $97,96 млрд до $105,39 млрд, в результате он увеличился с 49 до 68% ВВП после поступления пакета помощи от США на $3 млрд, сообщил глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев в своем Telegram.

«За первое полугодие 2022 г. прямой и гарантированный государственный долг увеличился с $97,96 млрд до $105,39 млрд. Долговая нагрузка за это время возросла с 49% ВВП до 68% ВВП и, по прогнозам МВФ, может возрасти до 86% ВВП к концу текущего года», — написал политик.

Для снижения долговой нагрузки на экономику и бюджет страны во время спецоперации Украина приняла решение осуществить реструктуризацию части внешнего госдолга с отсрочкой платежей до 2024 г. «Долговые риски на более отдаленную перспективу будут оставаться весомыми, что будет обуславливать ограниченные возможности и сдержанные подходы в дальнейшем наращивании государственного долга», — отметил Гетманцев, добавив, что грантовое финансирование бюджета очень важно на данном этапе для обеспечения фискальной устойчивости страны.

8 августа Всемирный банк объявил о выделении Украине дополнительного пакета финансирования, состоящего из предоставленного США гранта в размере $4,5 млрд. В частности, грант поможет правительству Украины осуществлять социальные выплаты и пенсии, предоставлять медицинские услуги. В организации также отметили, что всего Всемирный банк мобилизовал $13 млрд для Украины, $6,3 млрд из которых были освоены. 24 августа Минфин Украины подтвердил получение гранта от США в размере почти $3 млрд на финансирование бюджета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных