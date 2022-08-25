Государственный долг Украины вырос до 68% ВВП

Для снижения долговой нагрузки на экономику и бюджет страны во время спецоперации Украина приняла решение осуществить реструктуризацию части внешнего госдолга с отсрочкой платежей до 2024 г. «Долговые риски на более отдаленную перспективу будут оставаться весомыми, что будет обуславливать ограниченные возможности и сдержанные подходы в дальнейшем наращивании государственного долга», — отметил Гетманцев, добавив, что грантовое финансирование бюджета очень важно на данном этапе для обеспечения фискальной устойчивости страны.