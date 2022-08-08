США выделят Украине дополнительно $4,5 млрд на финансирование бюджета

В конце июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. Около 5 млрд евро в месяц требуется на выплаты государственным служащим и пенсионерам. Украина, как заметили в Киеве, не может осуществить это своими силами. Международный валютный фонд, проведя свои расчеты, приходит к аналогичным масштабам требуемой материальной помощи.