Зеленский заявил, что ЕС «искусственно задерживает» помощь Украине в 8 млрд евро

2 августа замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что именно ФРГ затягивает с оказанием финансовой помощи Украине. Спустя два дня ФРГ отвергла обвинения в блокировке продвижения пакета финансовой помощи ЕС для Украины. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в германском минфине. По его словам, Германия уже выделила гранты на сумму €1 млрд для обеспечения ликвидности украинского государственного бюджета и намерена оказывать поддержку Украине и в будущем.