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Зеленский заявил, что ЕС «искусственно задерживает» помощь Украине в 8 млрд евро

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе «искусственно задерживают» финансовую помощь Украине на 8 млрд евро.

«Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он отметил, что граждане Украины, в частности пенсионеры и учителя, зависят от бюджетных выплат, и призвал страны ЕС не делать украинцев «заложниками нерешительности или бюрократизма». Зеленский отказался называть страну, которая блокирует помощь Украине, и выразил надежду, что «эта ошибка будет исправлена».

2 августа замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что именно ФРГ затягивает с оказанием финансовой помощи Украине. Спустя два дня ФРГ отвергла обвинения в блокировке продвижения пакета финансовой помощи ЕС для Украины. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в германском минфине. По его словам, Германия уже выделила гранты на сумму €1 млрд для обеспечения ликвидности украинского государственного бюджета и намерена оказывать поддержку Украине и в будущем.

18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы микрофинансового кредитования Украины на сумму €9 млрд под гарантии ЕС до конца 2022 г. В конце июня страны Евросоюза одобрили эту инициативу. Пакет в €1 млрд, который Украина уже получила, стал первым траншем по этой программе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных