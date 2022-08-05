Зеленский заявил, что ЕС «искусственно задерживает» помощь Украине в 8 млрд евро
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Евросоюзе «искусственно задерживают» финансовую помощь Украине на 8 млрд евро.
«Восемь миллиардов евро для Украины пока заторможены. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже», — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.
Он отметил, что граждане Украины, в частности пенсионеры и учителя, зависят от бюджетных выплат, и призвал страны ЕС не делать украинцев «заложниками нерешительности или бюрократизма». Зеленский отказался называть страну, которая блокирует помощь Украине, и выразил надежду, что «эта ошибка будет исправлена».
2 августа замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что именно ФРГ затягивает с оказанием финансовой помощи Украине. Спустя два дня ФРГ отвергла обвинения в блокировке продвижения пакета финансовой помощи ЕС для Украины. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источник в германском минфине. По его словам, Германия уже выделила гранты на сумму €1 млрд для обеспечения ликвидности украинского государственного бюджета и намерена оказывать поддержку Украине и в будущем.
18 мая Еврокомиссия сообщила о подготовке экстренной программы микрофинансового кредитования Украины на сумму €9 млрд под гарантии ЕС до конца 2022 г. В конце июня страны Евросоюза одобрили эту инициативу. Пакет в €1 млрд, который Украина уже получила, стал первым траншем по этой программе.
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