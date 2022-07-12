США выделят еще $1,7 млрд на помощь Украине
Украинское правительство получило от США дополнительно $1,7 млрд для оплаты труда работников здравоохранения, сообщает ABC News.
«$1,7 млрд грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и USAID (агентство США по международному развитию). Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила $3 млрд», — рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (цитата по «Интерфаксу).
В конце июня Украина получила грант в размере $1,3 млрд в рамках пакета финансирования государственного бюджета на $7,5 млрд. Деньги поступили для финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине» через механизм целевого мультидонорского фонда Всемирного банка.
В конце мая президент США Джо Байден подписал закон «о дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.» на $40 млрд. Большая часть средств используется для оплаты поставок вооружений.
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