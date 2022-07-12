США выделят еще $1,7 млрд на помощь Украине

«$1,7 млрд грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и USAID (агентство США по международному развитию). Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма помощи составила $3 млрд», — рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (цитата по «Интерфаксу).