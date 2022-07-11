Зеленский: поставка оружия из Нидерландов станет «неприятным сюрпризом»

8 июля РИА «Новости» со ссылкой на представительницу Пентагона сообщали, что США и союзники прорабатывают план поставок вооружений на Украину на месяцы и годы вперед. 1 июня Вашингтон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $700 млн. В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, которые Россия предоставила США для Афганистана, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете помощи на сумму $450 млн, который также включал военную технику.