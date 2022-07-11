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Зеленский: поставка оружия из Нидерландов станет «неприятным сюрпризом»

Ведомости

Поставка оружия из Нидерландов станет «неприятным сюрпризом» для России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с голландским премьер-министром Марком Рютте. Об этом пишут РИА «Новости».

«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных», – сказал Зеленский.

По словам президента Украины, на прошедшей встрече обсуждался в том числе вопрос поставок артиллерии.

10 июля газета Corriere della Sera сообщила, что Германия затормозила передачу Украине 9 млрд евро помощи, решение о выделении которого было принято на саммите Евросоюза в июне. Об этом писал ТАСС.

8 июля РИА «Новости» со ссылкой на представительницу Пентагона сообщали, что США и союзники прорабатывают план поставок вооружений на Украину на месяцы и годы вперед. 1 июня Вашингтон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $700 млн. В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, которые Россия предоставила США для Афганистана, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете помощи на сумму $450 млн, который также включал военную технику.

Российские власти ранее неоднократно обвиняли западные страны в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». Но оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации, заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее по теме: Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине склада с иностранным оружием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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