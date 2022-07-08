Пентагон: США прорабатывают план поставок оружия Киеву на месяцы и годы вперед
США и союзники прорабатывают план поставок вооружений на Украину на месяцы и годы вперед, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление представительницы Пентагона.
«Усилия, которые мы предпринимаем уже сейчас, включают планирование с учетом нужд украинской стороны на месяцы и годы вперед», – сказала представитель оборонного ведомства. Такое заявление было сделано в ходе брифинга, на котором объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около $400 млн – в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы. Представитель Пентагона уточнила, что Украине уже поставлено восемь таких систем, с учетом новых поставок их будет 12. По ее словам, помощь формируется «на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений». Также чиновница заявила, что США тщательно отслеживают судьбу поставляемых вооружений – собирают данные об их использовании, чтобы принимать решения о дальнейшей помощи.
«Действительно, мы тщательно отслеживаем эти вооружения с того момента, как отправляем их на Украину, и до того, как они появляются на поле боя. Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения. Это очень важно, и эта информация используется при принятии решений насчет следующих пакетов помощи», – заявила представитель Пентагона.
Помимо этого США с партнерами обсуждают возможность поставок Украине новых систем береговой обороны.
1 июня Вашингтон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $700 млн. В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, которые Россия предоставила США для Афганистана, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете помощи на сумму $450 млн, который также включал военную технику.
Российские власти ранее обвинили страны Запада в «накачке» Украины оружием. В МИДе утверждали, что НАТО сейчас «накачивает оружием» Украину, находящуюся «в состоянии гражданской войны». 5 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки Киеву западного оружия.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.