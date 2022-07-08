Пентагон: США прорабатывают план поставок оружия Киеву на месяцы и годы вперед

«Усилия, которые мы предпринимаем уже сейчас, включают планирование с учетом нужд украинской стороны на месяцы и годы вперед», – сказала представитель оборонного ведомства. Такое заявление было сделано в ходе брифинга, на котором объявят о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму около $400 млн – в него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы. Представитель Пентагона уточнила, что Украине уже поставлено восемь таких систем, с учетом новых поставок их будет 12. По ее словам, помощь формируется «на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений». Также чиновница заявила, что США тщательно отслеживают судьбу поставляемых вооружений – собирают данные об их использовании, чтобы принимать решения о дальнейшей помощи.