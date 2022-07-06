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Минобороны России сообщило об уничтожении американских РСЗО в ДНР

Ведомости

Российские военные уничтожили две пусковые установки американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — рассказал Конашенков.

Также ВКС России уничтожили до 100 украинских военных и 4 единицы военной техники в результате удара по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в Николаевской области и склад ракетно-артиллерийского вооружения, на котором хранилось 1500 снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.

В Минобороны отметили, что в ходе воздушного боя в Николаевской области российский истребитель Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и самолет Су-25 ВСУ. Средства ПВО сбили еще один вертолет Ми-8, а также 11 беспилотников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных