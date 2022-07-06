Минобороны России сообщило об уничтожении американских РСЗО в ДНР

Также ВКС России уничтожили до 100 украинских военных и 4 единицы военной техники в результате удара по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в Николаевской области и склад ракетно-артиллерийского вооружения, на котором хранилось 1500 снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.