Минобороны России сообщило об уничтожении американских РСЗО в ДНР
Российские военные уничтожили две пусковые установки американских систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и два склада боеприпасов к ним, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Малотарановка Донецкой народной республики высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним», — рассказал Конашенков.
Также ВКС России уничтожили до 100 украинских военных и 4 единицы военной техники в результате удара по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона 92-й механизированной бригады, пункт временной дислокации подразделений иностранных наемников в Николаевской области и склад ракетно-артиллерийского вооружения, на котором хранилось 1500 снарядов различного калибра и более 100 противотанковых ракетных комплексов иностранного производства.
В Минобороны отметили, что в ходе воздушного боя в Николаевской области российский истребитель Су-35 сбил два вертолета Ми-24 и самолет Су-25 ВСУ. Средства ПВО сбили еще один вертолет Ми-8, а также 11 беспилотников.