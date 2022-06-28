В ЛНР сообщили об обстреле Перевальска из американской ракетной системы

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. В связи с этими поставками постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия оставляет за собой право нанести удары по центрам принятия решений о применении РСЗО на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации.