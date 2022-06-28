Газета
Политика

В ЛНР сообщили об обстреле Перевальска из американской ракетной системы

Ведомости

Украинские военные нанесли удар по городу Перевальск в Луганской народной республике (ЛНР) из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 07.20 с направления населенного пункта Артёмовск (Бахмут) по населенному пункту Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (1 ракета)», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

23 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о прибытии в страну американской РСЗО. 1 июня Вашингтон объявил о выделении пакета военной помощи на $700 млн. В пакет вошли реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами, 4 вертолета Ми-17, которые Россия предоставила США для Афганистана, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин. 23 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил о дополнительном пакете помощи на сумму $450 млн, который также включал военную технику.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок Киеву ракет дальнего действия Россия начнет наносить удары по новым объектам на Украине. По его словам, «возня вокруг дополнительных поставок вооружения» происходит с целью затягивания конфликта. В связи с этими поставками постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Россия оставляет за собой право нанести удары по центрам принятия решений о применении РСЗО на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что оружие, которое западные страны поставляют Украине, не сможет помешать России достичь целей спецоперации.

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных