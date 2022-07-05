Патрушев заявил об «обязательном достижении целей» спецоперации на Украине

Патрушев ранее заявил, что Москва не гонится за сроками выполнения спецоперации. В конце июня первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что спецоперация России на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей. «Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины», — отмечал он.