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Патрушев заявил об «обязательном достижении целей» спецоперации на Украине

Ведомости

Цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты, несмотря на поставки Киеву западного оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — подчеркнул Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, основные цели спецоперации остаются неизменными: обеспечение защиты людей от геноцида, демилитаризация и денацификация территории Украины, утверждение нейтрального статуса страны, который должен быть прописан в конституции. Патрушев отметил, что Россия начала спецоперацию по нескольким причинам, прежде всего свою роль сыграли распространение на Украине неонацизма, а также функционирование на ее территории биолабораторий, задействованных в военно-биологической программе США.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее задачами президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию.

Патрушев ранее заявил, что Москва не гонится за сроками выполнения спецоперации. В конце июня первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подчеркивал, что спецоперация России на Украине будет продолжаться до выполнения поставленных целей. «Мы начали специальную военную операцию с тем, чтобы прекратить обстрелы Донбасса Украиной и чтобы с территории этой страны, превращенной с подачи ряда западных стран в анти-Россию, а также от ее националистического руководства перестала исходить угроза как России, так и жителям юга и юго-востока Украины», — отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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