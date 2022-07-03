Взятие Лисичанска означает полное освобождение Луганской республики

Взятие Лисичанска означает полное освобождение Луганской республикиВпереди ключевые сражения за ДНР
На 130-й день военной спецоперации России на Украине, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Вооруженными силами РФ и Народной милицией Луганской народной республики (ЛНР) установлен полный контроль над городом Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил в своем Telegram-канале, что это означает «освобождение республики в ее исторических границах», т. е. границах бывшей Луганской области Украины.
Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил 3 июля, что занятие всей территории ЛНР не гарантирует безопасности территории республики от украинских обстрелов, исходя из имеющейся в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) номенклатуры вооружений. Чтобы территория ЛНР была застрахована от украинских обстрелов, ВСУ следует оттеснить на 300 км от ее границ, сказал Марочко, т. е. до Днепра и границы Харьковской и Полтавской областей. Речь, возможно, идет о том, что 300 км – верхний предел режима по контролю за ракетными технологиями (РКРТ), говорит эксперт ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Страны – участницы РКРТ, включая страны НАТО, воздерживаются от поставок ракет с большей дальностью, поясняет эксперт.
29 марта после отвода российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей Украины Шойгу заявил, что начинается второй этап специальной военной операции, целью которого будет освобождение территорий ЛНР и ДНР. По словам источника, близкого к Минобороны, необходимо было решить проблемы: освободить Лисичанско-Северодонецкую агломерацию в ЛНР и Славянско-Краматорскую в ДНР и отбросить ВСУ от пригородов Донецка, откуда они обстреливают город.
8377 кв. км
составляла площадь, контролируемая ЛНР на 24 февраля 2022 г.
Площадь бывшей Луганской области Украины, в пределах которой по конституции республики существует ЛНР, составляет 26 684 кв. км
ВСУ попытаются выстроить новую линию обороны Северск – Соледар в ДНР, говорит директор Центра содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Но за Северск им будет очень сложно зацепиться, и более вероятно, что основное сопротивление ВСУ окажут в районе Краматорска и Славянска. После того как этот район удастся освободить от ВСУ, быстро будет решена и судьба Авдеевки и других укрепленных позиций в районе Донецка, полагает Коновалов. Лишенная возможности массированных обстрелов Донецка украинская сторона может оказаться более податливой к переговорам, считает эксперт. Украинская сторона периодически заявляет о том, что перейдет в контрнаступление уже в конце лета, но нет оснований полагать, что для этого она сможет подготовить необходимые резервы, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. На Украине сейчас призывают военнообязанных старше 50 лет и это лучше всего говорит о том, какие резервы они в состоянии собрать, отмечает он.
Выход на административные границы ЛНР можно назвать вторым значимым успехом российских войск в Донбассе после взятия Мариуполя, говорит политолог Александр Немцев. Впереди битва за Славянско-Краматорскую агломерацию и в случае успеха – выход на административные границы ДНР, отмечает он. Освобождение республик Донбасса – главная задача СВО, о чем неоднократно говорил президент, напоминает Немцев. «Не думаю, что в связи с освобождением ЛНР там будет принято решение о проведении референдума о присоединении или еще каких-то действий в этом направлении. Видимо, будет запущена программа восстановления освобожденных территорий, а референдум будет проведен после освобождения ДНР. Красивой датой для него может быть 4 ноября – День народного единства», – считает политолог.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов