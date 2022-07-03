Взятие Лисичанска означает полное освобождение Луганской республики

ВСУ попытаются выстроить новую линию обороны Северск – Соледар в ДНР, говорит директор Центра содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Но за Северск им будет очень сложно зацепиться, и более вероятно, что основное сопротивление ВСУ окажут в районе Краматорска и Славянска. После того как этот район удастся освободить от ВСУ, быстро будет решена и судьба Авдеевки и других укрепленных позиций в районе Донецка, полагает Коновалов. Лишенная возможности массированных обстрелов Донецка украинская сторона может оказаться более податливой к переговорам, считает эксперт. Украинская сторона периодически заявляет о том, что перейдет в контрнаступление уже в конце лета, но нет оснований полагать, что для этого она сможет подготовить необходимые резервы, говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. На Украине сейчас призывают военнообязанных старше 50 лет и это лучше всего говорит о том, какие резервы они в состоянии собрать, отмечает он.