Бывший замминистра обороны, генерал Павел Попов, приговорен в апреле 2026 г. к 19 годам лишения свободы по делу о взятках, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении полномочий. А еще один бывший заместитель, генерал армии Дмитрий Булгаков, находится под арестом в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Мера пресечения Булгакову продлена до 9 января 2027 г. Также выносились приговоры другим высокопоставленным сотрудникам военного ведомства, например бывшему начальнику Главного управления кадров Юрию Кузнецову (12 лет колонии) и бывшему замначальника Генштаба Вадиму Шамарину (7 лет).