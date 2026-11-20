Бывший первый замминистра обороны приговорен к 10 годам колонии за коррупциюРуслан Цаликов также должен выплатить штраф в 500 млн рублей
Замоскворецкий суд Москвы 19 ноября приговорил бывшего первого замминистра обороны Руслана Цаликова к 10 годам лишения свободы и штрафу в 500 млн руб. по делу о коррупции. Также ему запрещено заниматься госслужбой в течение 15 лет. Цаликова лишили госнаград, включая орден «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Минобороны, взыскав с него 6,5 млрд руб.
Цаликова признали виновным в растрате почти 6,6 млрд руб. при снабжении вещевой продукцией военных через АО «Военторг». Суммарно суд подтвердил обвинение по 12 эпизодам. При этом обвинение в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения с него сняли.
«Вот так бывает в жизни», – прокомментировал осужденный произошедшее, покидая зал суд.
В январе 2025 г. Цаликов дал показания по уголовному делу об особо крупной растрате и легализации средств в отношении другого бывшего замминистра Тимура Иванова. Тот был задержан в апреле 2024 г., за месяц до перехода главы военного ведомства Сергея Шойгу на новое место работы. В июле 2025 г. Иванов был приговорен к 13 годам колонии.
Бывший замминистра обороны, генерал Павел Попов, приговорен в апреле 2026 г. к 19 годам лишения свободы по делу о взятках, мошенничестве, незаконном хранении оружия, служебном подлоге и превышении полномочий. А еще один бывший заместитель, генерал армии Дмитрий Булгаков, находится под арестом в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Мера пресечения Булгакову продлена до 9 января 2027 г. Также выносились приговоры другим высокопоставленным сотрудникам военного ведомства, например бывшему начальнику Главного управления кадров Юрию Кузнецову (12 лет колонии) и бывшему замначальника Генштаба Вадиму Шамарину (7 лет).
Цаликов был задержан 5 марта 2026 г. Басманный суд отправил его под домашний арест из-за тяжелого заболевания, не позволявшего держать его в СИЗО. А 20 марта верховный хурал Тувы, куда он избрался в сентябре 2024 г., прекратил полномочия Цаликова как депутата. Генпрокуратура 30 апреля подала антикоррупционный иск. Никулинский суд Москвы 6 мая наложил обеспечительные меры на имущество Цаликова и его окружения, а 25 мая обратил его в доход государства.
Цаликов был ближе к прежнему руководству Минобороны, чем другие многие другие чины, говорят собеседники, близкие к ведомству. Приговор показывает, что строгие наказания по коррупционным делам выносятся самым высокопоставленным чиновникам Минобороны, несмотря на все их прежнее положение, заметил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.