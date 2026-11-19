Силы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА над регионами России
В течение дня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 33 украинских беспилотника над шестью регионами России и одним морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.
В ночь на 19 ноября силы ПВО ликвидировали 53 украинских дрона над десятью регионами России. Позже в тот же день Минобороны сообщило об уничтожении восьми управляемых ракет «Нептун» и 268 беспилотников.
19 ноября в Саратовской области в результате атаки БПЛА погибли трое человек. Кроме того, повреждения зафиксированы на территории Красноармейского района. В результате атаки на Курск пострадали 13 человек. Среди пострадавших – восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трое человек госпитализированы в областную больницу с травмами средней степени тяжести. Также повреждены 98 зданий, включая многоквартирные и частные дома, больница, суд, библиотека и другие административные объекты.