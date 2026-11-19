19 ноября в Саратовской области в результате атаки БПЛА погибли трое человек. Кроме того, повреждения зафиксированы на территории Красноармейского района. В результате атаки на Курск пострадали 13 человек. Среди пострадавших – восемь женщин, четверо мужчин и один ребенок. Трое человек госпитализированы в областную больницу с травмами средней степени тяжести. Также повреждены 98 зданий, включая многоквартирные и частные дома, больница, суд, библиотека и другие административные объекты.