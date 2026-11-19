Bloomberg: Франция, Германия и Британия обсуждают встречу в Москве
Франция, Германия и Великобритания (входят в группу Е3) обсуждают возможную встречу в Москве. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Собеседник агентства добавил, что советник по национальной безопасности одной из этих стран обговаривал прибытие европейских представителей с помощником президента России Юрием Ушаковым, который предложил провести встречу в Москве, в последние несколько дней.
19 ноября президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона пригласила представителей европейских стран в Москву, чтобы выяснить их позицию по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы заранее узнать подходы европейских государств к мирному процессу и определить, что именно они готовы предложить.
В тот же день спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что он и его коллега Стив Уиткофф направляются в Берлин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами для согласования общей позиции по ключевым условиям мирного урегулирования на Украине. Встреча пройдет в рамках «коалиции желающих». Стороны также подготовят повестку и определят формат следующего раунда многосторонних переговоров.