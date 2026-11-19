В тот же день спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что он и его коллега Стив Уиткофф направляются в Берлин для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами для согласования общей позиции по ключевым условиям мирного урегулирования на Украине. Встреча пройдет в рамках «коалиции желающих». Стороны также подготовят повестку и определят формат следующего раунда многосторонних переговоров.