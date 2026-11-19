Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке. Движение по нему временно остановили. Атака на мост стала третьей за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.