Открыто движение по первому пути ж/д части Крымского моста
Движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста открыто. Об этом сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Его слова передает пресс-служба Минтранса.
На данный момент организуется работа по перевозке пассажиров и ввод поездов в график.
«Все необходимые поручения Минтрансу на этот счет даны. Первые составы отправятся в ближайшее время», – сказал Никитин.
19 ноября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что план восстановления Крымского моста согласован полностью. Сформирована профессиональная команда для проведения работ.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке. Движение по нему временно остановили. Атака на мост стала третьей за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.