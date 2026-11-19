Движение по Крымскому мосту временно перекрыли после очередной атаки
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Крымский мост подвергся очередной атаке, в связи с чем движение по нему временно остановлено. Об этом он написал в своем канале в Telegram .
«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба», – сообщил глава региона. Аксенов также призвал доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные сведения.
Это третья атака на мост за неделю. В ночь на 17 ноября объект уже подвергался удару, после чего движение по автомобильной и железнодорожной частям приостанавливалось, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что мост практически не использовался для поставок продовольствия и топлива, поэтому логистические цепочки сохранены.
16 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал повреждения моста после атаки дронов незначительными. 17 ноября вице-премьер Марат Хуснуллин доложил президенту Владимиру Путину о ситуации вокруг моста после заседания правительственной комиссии. В тот же день глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака на мост не повлияет на поставки продуктов и топлива в город.