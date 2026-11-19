Документ предполагает, что граждане и юрлица смогут на условиях сервитута (ограниченное право пользования чужим имуществом. – «Ведомости») использовать землю в границах полосы отвода автодорог (кроме частных), где будут оборудованы места отдыха – элементы обустройства дороги. Эти участки можно будет использовать для работы мобильных (передвижных) объектов дорожного сервиса.