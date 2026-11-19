Стоит ли ждать от европейской дипломатии хоть чего-то хорошегоОт них не было ни одного слова навстречу
«Нам было бы сначала хорошо понять, настроены ли они [представители Европы] на то, чтобы, ну, наверное, так же искренне, как американцы, пытаться что-то придумать»
Россия занимает в чем-то неоднозначную позицию в отношении роли европейских стран в украинском урегулировании. До очередного раунда миротворчества представителей Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа в августе оценка европейской политики была скорее однозначно негативной. Но по мере развития этого переговорного процесса и помощник президента Юрий Ушаков, и министр иностранных дел Сергей Лавров стали допускать, что когда-то какой-то диалог с европейцами будет необходим, поскольку вопросы европейской безопасности без них не решить.
Однако именно эти вопросы европейцы обсуждать и не хотят, и в Москве это прекрасно знают. Сложившаяся после краха СССР система с НАТО во главе полностью их устраивает, а значит, и менять нечего. Об этом открыто заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Не дело России, которая подлежит только наказанию, все это обсуждать, считают такие, как Мерц.
Между тем слова Кушнера о том, что с Россией следует обсуждать «вопросы безопасности» в Европе, пусть и решаться они должны на основе НАТО, являются самым серьезным сдвигом с западной стороны в украинском вопросе за последнее время. Пусть это и вызвало неудовольствие европейцев, по-прежнему настаивающих на первоочередном перемирии по линии фронта. По сути, это их требование должно дать военную передышку Украине. А любые политические переговоры во время этой передышки о безопасности или о чем-либо еще можно затянуть до момента, когда появятся более благоприятные шансы для продолжения войны. Опыт и у европейцев, и у Украины в этом вопросе со времен Минских соглашений имеется.
Почему же Москва все же несколько смягчила риторику в отношении участия европейцев? Можно лишь предположить, что переговоры с Кушнером и Уиткоффом признаются настолько ценными, что стоит подчеркнуть гибкость и в этом вопросе. Представителям Трампа ведь тоже нужно что-то предъявить после посещения Москвы. На практике же пока непонятно, что будут делать европейцы, кроме выдвижения бессмысленных ультиматумов, за столом переговоров, даже если они туда проникнут.