Между тем слова Кушнера о том, что с Россией следует обсуждать «вопросы безопасности» в Европе, пусть и решаться они должны на основе НАТО, являются самым серьезным сдвигом с западной стороны в украинском вопросе за последнее время. Пусть это и вызвало неудовольствие европейцев, по-прежнему настаивающих на первоочередном перемирии по линии фронта. По сути, это их требование должно дать военную передышку Украине. А любые политические переговоры во время этой передышки о безопасности или о чем-либо еще можно затянуть до момента, когда появятся более благоприятные шансы для продолжения войны. Опыт и у европейцев, и у Украины в этом вопросе со времен Минских соглашений имеется.