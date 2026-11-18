Гурьев добавил, что члены АТЭС на регулярной основе импортируют порядка 90 млн т удобрений, что соответствует примерно 40% мировой торговли. Кроме того, от всего импорта удобрений АТЭС доля России составляет 19%, что делает ее одним из крупных поставщиков на рынке.