РФ вышла на рекорд поставок удобрений в АТЭС с долей 19%
«По предварительным оценкам импорта за 9 месяцев 2026 г., РФ демонстрирует рекордные объемы поставок в АТЭС, удерживая долю рынка в 19%», – сказал он (цитата по ТАСС).
Гурьев добавил, что члены АТЭС на регулярной основе импортируют порядка 90 млн т удобрений, что соответствует примерно 40% мировой торговли. Кроме того, от всего импорта удобрений АТЭС доля России составляет 19%, что делает ее одним из крупных поставщиков на рынке.
В обращении к Деловому совету АТЭС президент России Владимир Путин заявил, что страна будет и дальше вносить вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, а также увеличивать объемы и расширять географию поставок сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.