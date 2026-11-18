По его словам, вооруженные силы страны должны обеспечивать безопасность не только сухопутной, но и морской территории. «Риск опасности для территории Португалии достаточно высок, будь то на море или на суше. Поэтому наши вооруженные силы должны защищать пространство Португалии», – пояснил министр.