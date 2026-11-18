Португалия отказалась передавать Украине истребители F-16
Португалия не может передать Украине истребители F-16, поскольку они необходимы для защиты воздушного пространства страны. Об этом заявил министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Киеве.
«Что касается собственно самолетов, это невозможно, потому что они крайне необходимы для защиты воздушного пространства Португалии», – заявил Ранжел (цитата по ТАСС).
По его словам, вооруженные силы страны должны обеспечивать безопасность не только сухопутной, но и морской территории. «Риск опасности для территории Португалии достаточно высок, будь то на море или на суше. Поэтому наши вооруженные силы должны защищать пространство Португалии», – пояснил министр.
При этом Ранжел допустил возможность поставок Украине оборудования для F-16 и участия Португалии в подготовке украинских пилотов. Однако, по его словам, для принятия соответствующих решений необходимо оценить возможности бюджета министерства обороны страны.
11 ноября стало известно, что Италия может в ближайшее время приостановить поставки зенитных ракет Aster для систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T Украине из-за сокращения собственных запасов вооружений.