Италия может приостановить поставки ракет ПВО на Украину
Италия может в ближайшее время приостановить поставки зенитных ракет Aster для систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T Украине из-за сокращения собственных запасов вооружений. Об этом сообщает агентство ANSA.
По данным агентства, в следующий пакет помощи могут войти компоненты для поддержания работоспособности ранее переданных Киеву комплексов SAMP/T. При этом дальнейшие поставки ракет Aster находятся под вопросом. Возможное решение связано с необходимостью сохранить собственные оборонные резервы Италии.
Министр обороны Гвидо Крозетто отказался раскрывать содержание нового пакета. Ранее он признавал, что Рим не располагает ресурсами для удовлетворения некоторых запросов Киева, прежде всего в сфере ПВО. В ANSA отмечают, что итальянская промышленность может не успеть оперативно восполнить запасы ракет.
Вместе с тем Италия продолжит оказывать Украине другую помощь. В новый пакет, как ожидается, войдут генераторы и оборудование для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.
27 октября La Repubblica сообщила, что Италия не отправляла Украине вооружения с декабря 2025 г. Подготовленный 13-й пакет помощи, включающий ракеты Aster 30, неоднократно откладывался. Среди причин газета называла разногласия внутри правящей коалиции, в частности, позицию партии «Лига», выступающей против военных поставок Киеву.
8 ноября Politico сообщило, что странам НАТО не хватает около 7 млрд евро для выполнения обязательств по военной помощи Украине в 2026 г. Дефицит финансирования может усложнить закупку средств противодействия ракетам и беспилотникам.