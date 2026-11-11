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Италия может приостановить поставки ракет ПВО на Украину

Анна Виноградова
Italian Army
Italian Army

Италия может в ближайшее время приостановить поставки зенитных ракет Aster для систем противовоздушной обороны (ПВО) SAMP/T Украине из-за сокращения собственных запасов вооружений. Об этом сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, в следующий пакет помощи могут войти компоненты для поддержания работоспособности ранее переданных Киеву комплексов SAMP/T. При этом дальнейшие поставки ракет Aster находятся под вопросом. Возможное решение связано с необходимостью сохранить собственные оборонные резервы Италии.

Министр обороны Гвидо Крозетто отказался раскрывать содержание нового пакета. Ранее он признавал, что Рим не располагает ресурсами для удовлетворения некоторых запросов Киева, прежде всего в сфере ПВО. В ANSA отмечают, что итальянская промышленность может не успеть оперативно восполнить запасы ракет.

Вместе с тем Италия продолжит оказывать Украине другую помощь. В новый пакет, как ожидается, войдут генераторы и оборудование для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры.

27 октября La Repubblica сообщила, что Италия не отправляла Украине вооружения с декабря 2025 г. Подготовленный 13-й пакет помощи, включающий ракеты Aster 30, неоднократно откладывался. Среди причин газета называла разногласия внутри правящей коалиции, в частности, позицию партии «Лига», выступающей против военных поставок Киеву.

8 ноября Politico сообщило, что странам НАТО не хватает около 7 млрд евро для выполнения обязательств по военной помощи Украине в 2026 г. Дефицит финансирования может усложнить закупку средств противодействия ракетам и беспилотникам.

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