Италия может приостановить поставки ракет ПВО на Украину

Министр обороны Гвидо Крозетто отказался раскрывать содержание нового пакета. Ранее он признавал, что Рим не располагает ресурсами для удовлетворения некоторых запросов Киева, прежде всего в сфере ПВО. В ANSA отмечают, что итальянская промышленность может не успеть оперативно восполнить запасы ракет.