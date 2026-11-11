В России образовался дефицит ракет-носителей для малых спутников

По его словам, очередь на «Союз», по данным посредников, составляет год, иногда достигала двух лет. «Союз-5» пока в стадии испытаний, «Ангара» летает редко, а основной фокус «Роскосмоса» – группировка «Рассвет», которая запускается на «Союзах». В мире в прошлом году запущено около 4500 малых аппаратов – в 20 раз больше, чем 10 лет назад.