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В России образовался дефицит ракет-носителей для малых спутников

Антон Потоков
Юрий Кочетков / РИА Новости
Юрий Кочетков / РИА Новости

В России не хватает ракет-носителей для запуска растущего числа малых спутников, сказал «Ведомостям» гендиректор «3Д исследования и разработки» Николай Дзись-Войнаровский.

«Все российские ракеты сейчас довольно большой грузоподъемности… А сверхлегких, собственно, нет. Это открытая ниша», – заявил он.

По его словам, очередь на «Союз», по данным посредников, составляет год, иногда достигала двух лет. «Союз-5» пока в стадии испытаний, «Ангара» летает редко, а основной фокус «Роскосмоса» – группировка «Рассвет», которая запускается на «Союзах». В мире в прошлом году запущено около 4500 малых аппаратов – в 20 раз больше, чем 10 лет назад.

10 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин оценил общую численность российской орбитальной группировки почти в 400 аппаратов. Около 30 российских спутников входят в состав глобальной системы «Рассвет», предназначенной для обеспечения широкополосного доступа в интернет. Мишустин выразил надежду, что группировка «Рассвет» увеличится в течение двух лет. В июне 2025 г. гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов говорил, что к концу 2030 г. группировка «Рассвет» должна состоять из 292 спутников.

В интервью Дзись-Войнаровский также рассказал, что стоимость создания сверхлегкой ракеты «Воронеж» вместе со стартовой площадкой оценивается в 10–12 млрд руб.

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