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«Медисорб» купил химическую группу «Пермхим»

На её заводах наладят выпуск субстанции севофлурана, контракт на поставки которого рассчитан до 2035 года
Валерия Кузьменко
«Медисорб»
«Медисорб»

Пермский фармпроизводитель «Медисорб» приобрел 100% долей группы компаний «Пермхим», специализирующейся на выпуске промышленной химии, газов и реагентов. Сделка была закрыта в октябре 2026 г., сообщил «Ведомостям» представитель «Медисорба». Ее сумму компания не раскрывает.

Покупка группы позволит наладить собственный выпуск фармсубстанций и интермедиатов. Инвестиции в развитие приобретенных предприятий составят более 500 млн руб., сообщил представитель фармкомпании. 

Группа «ПермХим» работает на российском рынке 35 лет. Она объединяет несколько производственных предприятий в Перми, которые ежегодно отгружают более 7000 т химической продукции. 

Что выпускает «Медисорб»

Компания, основанная в Перми в 1993 г., специализируется на производстве дженериков. В ее ассортимент входят обезболивающие и противовоспалительные средства, лекарства для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рассеянного склероза и болезни Паркинсона, а также препараты для анестезии. Всего в портфеле компании более 50 наименований лекарств и 100 товарных позиций. По словам гендиректора «Медисорба» Юрия Фотеева, консолидированная выручка компании в 2025 г. выросла на 12% год к году, превысив 4,7 млрд руб.

Полный перечень приобретенных юрлиц в «Медисорбе» не раскрыли. По словам источника «Ведомостей», близкого к компании, в периметр сделки вошли ООО «Пермхим», ООО «НПП Синтез», ООО «Промхимэкспорт» и др. юрлица.

Консолидированная выручка группы, по ее собственным оценкам, в 2025 г. составила 1,2 млрд руб.

По мнению главы аналитической компании Eqiva Дарьи Шубиной, стоимость приобретенной группы могла составить до 2 млрд руб. Такая оценка возможна при рентабельности бизнеса выше 25%, отсутствии долговой нагрузки и высокой загрузке производственных мощностей, поясняет она. 

Исполнительный директор фармкомпании «Авва Рус» Евгений Мичурин полагает, что стоимость сделки вряд ли превысила 4–5 годовых показателей EBITDA. Вложения в приобретенное предприятие носят долгосрочный характер и окупятся не сразу, добавил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

На объемы производства готовых лекарств сделка напрямую не повлияет, но создаст условия для выпуска отдельных препаратов по полному циклу, пояснил он. В частности, будет налажено производство хлорида аммония и субстанции для препарата севофлуран медисорб (МНН севофлуран), применяемого для ингаляционной анестезии.

Сейчас «Медисорб», как и большинство российских производителей севофлурана, закупает субстанции в Китае, говорит Шубина, ссылаясь на данные Государственного реестра лекарственных средств. По ее оценке, потребность российского фармрынка в импортных субстанциях составляет 70–80% в зависимости от сегмента. 

Весной 2026 г. «Медисорб» стал единственным участником конкурса на заключение офсетного контракта по поставке севофлурана для 38 медорганизаций Пермского края, напоминает Шубина. Начальная максимальная цена контракта составляла 264,84 млн руб., объем поставок – 13,085 млн мл. «Медисорб» будет обеспечивать препаратом больницы с апреля 2026 г. по декабрь 2035 г. Условия контракта предполагают инвестиции не менее 100 млн руб. и локализацию производства в регионе в течение четырех лет. 

Сейчас доля госзакупок в выручке «Медисорба» составляет около 30%, говорит Мичурин. Офсетный контракт обеспечивает компании долгосрочный спрос на препарат, при этом она сможет поставлять его и в другие регионы, отмечает Шубина.

Как сообщил представитель «Медисорба», сначала компания  будет выпускать субстанции для собственных нужд, но в будущем не исключает поставок отдельных видов продукции другим фармпроизводителям. Решение о запуске такого направления бизнеса будет зависеть от объемов производства и экономической целесообразности, уточнил он. По мнению Шубиной, перспективы нового производства «Медисорба» будут зависеть от его способности конкурировать по цене с китайскими поставщиками.

Приобретением химических мощностей занимаются и другие фармпроизводители, говорит Мичурин. В частности, группа «Протек» купила производителя фармсубстанций «Бион» и долю в компании «Активный компонент». Помимо этого, «Фармстандарт» развивает выпуск промежуточных химических продуктов, а «Р-фарм» и «Промомед» инвестируют в собственное производство субстанций, перечисляет он.

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