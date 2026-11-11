«Медисорб» купил химическую группу «Пермхим»

Что выпускает «Медисорб»

Компания, основанная в Перми в 1993 г., специализируется на производстве дженериков. В ее ассортимент входят обезболивающие и противовоспалительные средства, лекарства для терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, рассеянного склероза и болезни Паркинсона, а также препараты для анестезии. Всего в портфеле компании более 50 наименований лекарств и 100 товарных позиций. По словам гендиректора «Медисорба» Юрия Фотеева, консолидированная выручка компании в 2025 г. выросла на 12% год к году, превысив 4,7 млрд руб.