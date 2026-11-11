Греф: рост розничных кредитов замедлился после изменений по семейной ипотеке
Темпы роста розничного кредитного портфеля замедлились после изменения условий госпрограммы семейной ипотеки. На это обратил внимание предправления «Сбера» Герман Греф, комментируя отчетность банка по РСБУ.
Согласно отчету, в октябре Сбербанк замедлил темпы роста корпоративного кредитного портфеля до 0,8% с 1% месяцем ранее, а розничного – до 0,6% с 1,9%. Греф отметил при этом, что в прошлом месяце доля выдач ипотеки на рыночных условиях составила более половины от объема новых сделок.
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь – октябрь 2026 г. выросла на 17,6% год к году и составила 1,67 трлн руб. В октябре банк заработал 168,5 млрд руб., что на 12,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
«Ведомости» писали 6 ноября, что выдачи ипотеки в октябре рухнули почти вдвое относительно сентября. Объем кредитов упал на 49,2% и составил 308,8 млрд руб., а их количество – на 38,8% до 75 500 штук. Динамика октября – это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на семейную ипотеку в сентябре, предполагают эксперты.