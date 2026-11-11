Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,414-0,06%CHMK3 750-3,85%VEON-RX86,5+2,37%IMOEX2 434,16-0,41%RTSI928,92-0,41%RGBI111,83-0,13%RGBITR777,62-0,1%
Главная / Финансы /

Греф: рост розничных кредитов замедлился после изменений по семейной ипотеке

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Темпы роста розничного кредитного портфеля замедлились после изменения условий госпрограммы семейной ипотеки. На это обратил внимание предправления «Сбера» Герман Греф, комментируя отчетность банка по РСБУ.

Согласно отчету, в октябре Сбербанк замедлил темпы роста корпоративного кредитного портфеля до 0,8% с 1% месяцем ранее, а розничного – до 0,6% с 1,9%. Греф отметил при этом, что в прошлом месяце доля выдач ипотеки на рыночных условиях составила более половины от объема новых сделок.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь – октябрь 2026 г. выросла на 17,6% год к году и составила 1,67 трлн руб. В октябре банк заработал 168,5 млрд руб., что на 12,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

«Ведомости» писали 6 ноября, что выдачи ипотеки в октябре рухнули почти вдвое относительно сентября. Объем кредитов упал на 49,2% и составил 308,8 млрд руб., а их количество – на 38,8% до 75 500 штук. Динамика октября – это техническая перестройка рынка после ажиотажного спроса на семейную ипотеку в сентябре, предполагают эксперты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её