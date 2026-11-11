В Южной Корее автобус столкнулся с 32 автомобилями, пострадали 57 человек
В южнокорейском городе Соннам к югу от Сеула городской автобус протаранил 32 транспортных средства во время утреннего часа пик. В результате аварии пострадали 57 человек, девять из них получили тяжелые травмы. Об этом сообщило агентство Yonhap.
По данным агентства, ДТП произошло около 07:34 по местному времени (01:34 мск) в районе Пундан. Автобус маршрута № 340 последовательно столкнулся с четырьмя автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями. После этого он врезался в центральное дорожное ограждение.
Как сообщает телеканал YTN, среди тяжело пострадавших – водитель автобуса. Остальные получили легкие травмы. По предварительной информации, угрозы жизни раненых нет, однако число пострадавших может вырасти.
Авария произошла на участке протяженностью около 100–150 м. Проверка не выявила алкоголя в организме водителя. Полиция намерена выяснить, мог ли он принимать лекарства или другие вещества. Сам мужчина заявил, что у автобуса отказали тормоза. Причины происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий привлекли 18 единиц техники и 45 сотрудников экстренных служб. На месте развернули пункт оказания медицинской помощи и организовали эвакуацию людей из поврежденных машин.
Из-за аварии движение в обоих направлениях временно перекрывали, из-за этого возникли заторы. Позднее поврежденные автомобили убрали с дороги, ограничения движения сняли.