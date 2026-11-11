В Южной Корее автобус столкнулся с 32 автомобилями, пострадали 57 человек

Авария произошла на участке протяженностью около 100–150 м. Проверка не выявила алкоголя в организме водителя. Полиция намерена выяснить, мог ли он принимать лекарства или другие вещества. Сам мужчина заявил, что у автобуса отказали тормоза. Причины происшествия устанавливаются. Для ликвидации последствий привлекли 18 единиц техники и 45 сотрудников экстренных служб. На месте развернули пункт оказания медицинской помощи и организовали эвакуацию людей из поврежденных машин.