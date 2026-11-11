Защиту электромобилей от хакерских атак начали включать в полисы КАСКО

26 октября директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что продажи электрокаров в России снижаются. На неделе с 19 по 25 октября продажи электромобилей составили 775 шт., доля рынка составила 2,7%, подключаемых гибридов за это время было продано в объеме 1952 шт. Доля этого сегмента снизилась до 6,9%. Первой причиной, по которой снижается спрос на электромобили, Целиков назвал нормализацию ситуации с топливом. Вторая причина – временное завершение программ господдержки.