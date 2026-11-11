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Защиту электромобилей от хакерских атак начали включать в полисы КАСКО

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Страховщики начали включать в полисы КАСКО страхование киберрисков, в том числе защиту электромобилей от атак хакеров. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Росгосстрах» включил в КАСКО покрытие расходов на разблокировку, эвакуацию автомобиля до сервиса и перепрошивку ПО, если «неправомерное воздействие» на системы сделало эксплуатацию электрокара невозможной. Отмечается, что киберриски автоматически входят в покрытие по классическому КАСКО и не делают полис дороже.

«Альфастрахование» включает в полисы покрытие выхода из строя оборудования, в том числе батареи и электродвигателей. В дальнейшем страховщик планирует расширение покрытия и на завладение злоумышленниками управления функциями автомобиля. В «Ингосстрахе» заявили, что это направление будет развиваться, если такой формат покрытия будет востребован рынком.

26 октября директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что продажи электрокаров в России снижаются. На неделе с 19 по 25 октября продажи электромобилей составили 775 шт., доля рынка составила 2,7%, подключаемых гибридов за это время было продано в объеме 1952 шт. Доля этого сегмента снизилась до 6,9%. Первой причиной, по которой снижается спрос на электромобили, Целиков назвал нормализацию ситуации с топливом. Вторая причина – временное завершение программ господдержки.

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