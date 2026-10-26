Продажи электрокаров в России снижаются неделя к неделе

Продажи электрокаров за период с 19 по 25 октября составили 775 шт., доля рынка составила 2,7%. Подключаемых гибридов за это время было продано в объеме 1952 шт. Доля этого сегмента снизилась до 6,9%, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.