Продажи электрокаров в России снижаются неделя к неделе
Продажи электрокаров за период с 19 по 25 октября составили 775 шт., доля рынка составила 2,7%. Подключаемых гибридов за это время было продано в объеме 1952 шт. Доля этого сегмента снизилась до 6,9%, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
Пик продаж пришелся на неделю с 5 по 11 октября, когда на учет встал 951 электрокар. Доля рынка электромобилей составляла 3%. Относительно подключаемых гибридов было зафиксировано 2884 продажи – 8,7% рынка.
Первой причиной, по которой снижается спрос на электромобили, Целиков назвал нормализацию ситуации с топливом. Вторая причина – временное завершение программ господдержки. Оба фактора способствуют продолжению тенденции.
При этом, по словам главы «Автостата», долгосрочные тренды электрификации автотранспорта никто не отменял. Целиков прогнозирует, что в ближайшее время доля электромобилей будет находиться в диапазоне 1,5–2,5%, а подключаемых гибридов – 5–8%.
Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге распространения электротранспорта, набрав 51 балл из 100. Она делит место с Белоруссией, которая набрала аналогичное количество баллов. Драйверами роста российского рынка стали запуск производства электромобилей и батарей, а также развитие сетей заправок для такого транспорта. Сдерживающим фактором выступает низкое количество продаж из-за высокой стоимости для массового покупателя.