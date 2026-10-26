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Главная / Бизнес /

Продажи электрокаров в России снижаются неделя к неделе

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Продажи электрокаров за период с 19 по 25 октября составили 775 шт., доля рынка составила 2,7%. Подключаемых гибридов за это время было продано в объеме 1952 шт. Доля этого сегмента снизилась до 6,9%, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Пик продаж пришелся на неделю с 5 по 11 октября, когда на учет встал 951 электрокар. Доля рынка электромобилей составляла 3%. Относительно подключаемых гибридов было зафиксировано 2884 продажи – 8,7% рынка.

Первой причиной, по которой снижается спрос на электромобили, Целиков назвал нормализацию ситуации с топливом. Вторая причина – временное завершение программ господдержки. Оба фактора способствуют продолжению тенденции.

При этом, по словам главы «Автостата», долгосрочные тренды электрификации автотранспорта никто не отменял. Целиков прогнозирует, что в ближайшее время доля электромобилей будет находиться в диапазоне 1,5–2,5%, а подключаемых гибридов – 5–8%.

Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге распространения электротранспорта, набрав 51 балл из 100. Она делит место с Белоруссией, которая набрала аналогичное количество баллов. Драйверами роста российского рынка стали запуск производства электромобилей и батарей, а также развитие сетей заправок для такого транспорта. Сдерживающим фактором выступает низкое количество продаж из-за высокой стоимости для массового покупателя.

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