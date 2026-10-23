Kept: Россия заняла 11-е место в мире по распространению электротранспорта

В ведущую группу рейтинга – со второго по шестое место – вошли Южная Корея (69 баллов), Германия (67), Индия (66), США (65), Испания, Франция и Великобритания (по 61 баллу у каждой). Основная причина, по которой они ниже в рейтинге, состоит в том, что в странах значительно меньшее количество электротранспорта и зарядных станций по сравнению с Китаем. Также во всех странах, кроме Индии, и сам рынок уступает размером.