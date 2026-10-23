Kept: Россия заняла 11-е место в мире по распространению электротранспорта
Россия заняла 11-е место в мировом рейтинге распространения электротранспорта, набрав 51 балл из 100. Она делит место с Белоруссией, которая набрала аналогичное количество баллов. Данными поделились с «Ведомостями» в аудиторско-консалтинговой компании Kept.
У России позиция в средней группе рейтинга. Драйверами роста российского рынка стал запуск производства электромобилей и батарей, а также развитие сетей заправок для такого транспорта. Сдерживающим фактором выступает низкое количество продаж из-за высокой стоимости для массового покупателя.
По количеству электробусов Россия заняла седьмое место в мире (около 3500 машин), опережая Францию (3400), Италию и Канаду (по 2900). Ежегодно в РФ производят около 600-800 машин. Основными драйверами сборочных конвейеров в 2026 г. стали Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Красноярск и Ярославль.
На первом месте в рейтинге Китай с 78 баллами. В стране развито производство электротранспорта и батарей, реализуются меры господдержки производителей и потребителей такого транспорта.
В ведущую группу рейтинга – со второго по шестое место – вошли Южная Корея (69 баллов), Германия (67), Индия (66), США (65), Испания, Франция и Великобритания (по 61 баллу у каждой). Основная причина, по которой они ниже в рейтинге, состоит в том, что в странах значительно меньшее количество электротранспорта и зарядных станций по сравнению с Китаем. Также во всех странах, кроме Индии, и сам рынок уступает размером.
16 октября директор «Автостата» Сергей Целиков сообщил, что в сентябре на российском рынке продано 3184 электромобиля (BEV), что на 155% больше год к году. В сравнении с августом рост продаж составил 44%. Доля сегмента BEV составила 2,6% от общего объема рынка новых легковых автомобилей.