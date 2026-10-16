«Автостат»: в сентябре продажи электрокаров в России выросли на 155%
В сентябре на российском рынке продано 3184 электромобиля (BEV), что на 155% больше год к году. Такие данные привел директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.
В сравнении с августом рост продаж составил 44%. Доля сегмента BEV составила 2,6% от общего объема рынка новых легковых автомобилей.
За девять месяцев в России было реализовано 11 550 новых электромобилей. Показатель вырос на 44,7% год к году.
9 октября Целиков сообщил, что в сентябре на учет встало 14 новых российских электрокаров «Атом». За все время запуска продаж было зарегистрировано 54 «Атома».
19 января Целиков сообщил, что в 2025 г. в России было продано 12 542 новых легковых электромобиля. Это на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом. В апреле глава производителя электротранспорта «ЭМ Рус» Илья Рашкин заявил, что в ближайшие три года российский рынок может превысить показатель в 100 000 электромобилей.