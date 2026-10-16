«Автостат»: в сентябре продажи электрокаров в России выросли на 155%

19 января Целиков сообщил, что в 2025 г. в России было продано 12 542 новых легковых электромобиля. Это на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом. В апреле глава производителя электротранспорта «ЭМ Рус» Илья Рашкин заявил, что в ближайшие три года российский рынок может превысить показатель в 100 000 электромобилей.