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«Автостат»: в сентябре продажи электрокаров в России выросли на 155%

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В сентябре на российском рынке продано 3184 электромобиля (BEV), что на 155% больше год к году. Такие данные привел директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

В сравнении с августом рост продаж составил 44%. Доля сегмента BEV составила 2,6% от общего объема рынка новых легковых автомобилей.

За девять месяцев в России было реализовано 11 550 новых электромобилей. Показатель вырос на 44,7% год к году.

9 октября Целиков сообщил, что в сентябре на учет встало 14 новых российских электрокаров «Атом». За все время запуска продаж было зарегистрировано 54 «Атома». 

19 января Целиков сообщил, что в 2025 г. в России было продано 12 542 новых легковых электромобиля. Это на 30% меньше по сравнению с предыдущим годом. В апреле глава производителя электротранспорта «ЭМ Рус» Илья Рашкин заявил, что в ближайшие три года российский рынок может превысить показатель в 100 000 электромобилей.

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