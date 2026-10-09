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В сентябре на учет встало 14 российских электрокаров «Атом»

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В сентябре на учет встало 14 новых российских электрокаров «Атом». За все время запуска продаж было зарегистрировано 54 «Атома». Об этом сообщает директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Три четверти проданных автомобилей зарегистрировано на юридических лиц. Целиков напомнил, что в момент старта производства «Атома» на заводе «Москвич» были планы по выходу сборки на 20 автомобилей в смену.

В конце 2025 г. началась спецпрограмма предпродаж первой партии «Атома» для сотрудников «Камаза». Они могли зарезервировать машину на особых условиях и зафиксировать ее стартовую цену, получив доступ к платным подпискам и сервисам и пр.

17 июля стало известно, что разработчик электромобиля «Атом» передал первые машины оформившим ранние предзаказы. Производство электромобилей «Атом» по полному циклу запустили только в середине сентября.

«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Автомобиль выпускается на заводе «Москвич». Основными инвесторами стали генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян. Коммерческий директор «Камы» Александр Костылев заявлял, что продажи электромобиля «Атом» планируется начать в апреле 2026 г.

«Атом» имеет электродвигатель мощностью 150 кВт (204 л. с.), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за семь секунд. Запас хода «Атома» составляет до 500 км на одном заряде.

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