Разработчик «Атома» передал первые электрокары заказчикам
Разработчик электромобиля «Атом» передал первые машины оформившим ранние предзаказы. Об этом сообщили в АО «Кама».
«Компания АО "Кама", разработчик российского электромобиля "Атом", передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Автомобиль выпускается на заводе «Москвич». Основными инвесторами стали генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян. Коммерческий директор «Камы» Александр Костылев заявлял, что продажи электромобиля «Атом» планируется начать в апреле 2026 г.
В конце 2025 г. началась спецпрограмма предпродаж первой партии «Атома» для сотрудников «Камаза». Они могут зарезервировать машину на особых условиях и зафиксировать ее стартовую цену, получив доступ к платным подпискам и сервисам и пр.