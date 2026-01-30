Электромобиль «Атом» появится в продаже в апреле 2026 года

Костылев добавил, что первые поставки получат клиенты, которые оформили предзаказ в 2023 г., партнеры по каршерингу, таксопарки и региональные власти для пилотного тестирования. Он уточнил, что для закрытой группы предзаказа стоимость составляет 3,9 млн руб. При покупке в кредит или лизинг действует государственная субсидия в 925 000 руб., за счет чего конечная цена снижается для покупателя до 2,98 млн руб.