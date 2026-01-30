Электромобиль «Атом» появится в продаже в апреле 2026 года
Официальный старт продаж электромобиля «Атом», разработанного в России, планируется начать в апреле 2026 г. Об этом заявил журналистам коммерческий директор АО «Кама» Александр Костылев, передает ТАСС.
По его словам, электромобили будут продаваться для физических лиц только онлайн с доставкой машины к дому, тест-драйвы и сервисное обслуживание будут доступны у партнеров компании в крупных городах. В дальнейшем количество городов будет расширяться при необходимости.
Костылев добавил, что первые поставки получат клиенты, которые оформили предзаказ в 2023 г., партнеры по каршерингу, таксопарки и региональные власти для пилотного тестирования. Он уточнил, что для закрытой группы предзаказа стоимость составляет 3,9 млн руб. При покупке в кредит или лизинг действует государственная субсидия в 925 000 руб., за счет чего конечная цена снижается для покупателя до 2,98 млн руб.
12 декабря 2025 г. началась специальная программа предпродаж первой партии «Атома» для сотрудников «Камаза». Они могут зарезервировать машину на особых условиях и зафиксировать ее стартовую цену, получив доступ к платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу «Забота» и пакет заряда на 3000 КВт.
В октябре «Атом» презентовали в рамках Международного форума-выставки InRussia в Минеральных Водах. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявлял о планах использовать электромобили как такси в регионе в 2026 г.
«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами стали генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян.