На форуме InRussia представили электромобиль «Атом»

«Атом» – проект «Камы», основанный летом 2021 г. Его основными инвесторами являются генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян. В апреле 2025 г. предсерийный образец электромобиля впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний. «Атом» передвигался по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.