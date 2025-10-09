На форуме InRussia представили электромобиль «Атом»
Новый электромобиль «Атом», полностью разработанный в России, презентовали в рамках Международного форума-выставки InRussia в Минеральных Водах. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале.
Владимиров заявил о планах использовать новые электромобили в качестве такси в регионе в 2026 г. Партнером выступит «Росатом». Губернатор подчеркнул, что поддержка отечественных разработок является стратегической задачей, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, российские инженеры и конструкторы создают технику, которая не уступает мировым аналогам.
«Важно, чтобы такие проекты скорее переходили из чертежей в жизнь, приносили пользу людям, создавали рабочие места», – отметил Владимиров.
Он добавил, что для поддержки электромобилей на Ставрополье активно формируется зарядная инфраструктура. Сейчас в регионе функционируют 64 быстрые зарядные станции. В ближайшее время планируется установить еще 40 новых зарядных станций.
«Атом» – проект «Камы», основанный летом 2021 г. Его основными инвесторами являются генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин, «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян. В апреле 2025 г. предсерийный образец электромобиля впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний. «Атом» передвигался по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.