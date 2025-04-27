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Предсерийный электромобиль «Атом» проехал по Москве

Ведомости

Предсерийный образец электромобиля «Атом» впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, «Атом» передвигался по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира, затем электромобиль прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.

В Telegram-канале «Атома» сообщалось, что выезд по московским улицам станет частью информационной кампании в поддержку арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний».

«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами проекта являются гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, непосредственно «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян (с конца сентября 2023 г. находится под арестом в Азербайджане).

В мае 2023 г. гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк на презентации первого функционального образца «Атома» сообщил, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. По его словам, по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+». В июне 2024 г. «Ведомости» писали, что «Атом» будет собран из компонентов, выпущенными совместно с китайскими компаниями либо закупленными в КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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