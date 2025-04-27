Предсерийный электромобиль «Атом» проехал по Москве
Предсерийный образец электромобиля «Атом» впервые проехал по московским улицам вне тестовых испытаний, сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, «Атом» передвигался по Павелецкой набережной, ТТК, Ленинскому и Комсомольскому проспектам, проспекту Мира, затем электромобиль прибыл к музею «Атом» на ВДНХ.
В Telegram-канале «Атома» сообщалось, что выезд по московским улицам станет частью информационной кампании в поддержку арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний».
«Атом» – проект «Камы», который был основан летом 2021 г. Основными инвесторами проекта являются гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, непосредственно «Камаз» и бизнесмен Рубен Варданян (с конца сентября 2023 г. находится под арестом в Азербайджане).
В мае 2023 г. гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк на презентации первого функционального образца «Атома» сообщил, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. По его словам, по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+». В июне 2024 г. «Ведомости» писали, что «Атом» будет собран из компонентов, выпущенными совместно с китайскими компаниями либо закупленными в КНР.