Предсерийный электромобиль «Атом» проехал по Москве

В мае 2023 г. гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк на презентации первого функционального образца «Атома» сообщил, что серийная сборка электромобиля начнется летом 2025 г. По его словам, по меркам такси электрокар будет находиться в сегменте между классами «комфорт» и «комфорт+». В июне 2024 г. «Ведомости» писали, что «Атом» будет собран из компонентов, выпущенными совместно с китайскими компаниями либо закупленными в КНР.