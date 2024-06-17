Основные компоненты электромобиля «Атом» будут сделаны вместе с КНР

Среди наиболее затратных для создания узлов электрокара полностью российскими в «Атоме» будут только платформа, интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и операционная система «Атом ОС», следует из материалов стартапа. Рулевой механизм, который с 2027 г. планируется реализовать без физической связи руля и колес (steer-by-wire), и управляющую электронику стартап будет закупать в Китае.