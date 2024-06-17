Основные компоненты электромобиля «Атом» будут сделаны вместе с КНР

Основные компоненты электромобиля «Атом» будут сделаны вместе с КНРЭто позволит запустить продажи машины в срок, но сделает ее чуть дороже
Основные узлы и агрегаты проекта российского компактного электромобиля «Атом», который разрабатывает стартап «Кама», будут выпускаться совместно с китайскими компаниями или будут закупаться в КНР. Об этом говорится в материалах российской компании, с которыми ознакомились «Ведомости».
Среди наиболее затратных для создания узлов электрокара полностью российскими в «Атоме» будут только платформа, интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и операционная система «Атом ОС», следует из материалов стартапа. Рулевой механизм, который с 2027 г. планируется реализовать без физической связи руля и колес (steer-by-wire), и управляющую электронику стартап будет закупать в Китае.
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