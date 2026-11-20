Рябков: нет оснований для ядерных переговоров РФ, США и КНР
Предпосылки для официального диалога по ядерному разоружению в форматах Россия – США и Россия – США – Китай пока отсутствуют. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
19 ноября на трехсторонних переговорах президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
В ходе трехсторонних переговоров председатель КНР заявил, что ядерное оружие должно быть полностью запрещено. По его словам, международное сообщество должно стремиться к полному устранению ядерной угрозы.
В тот же день Трамп не исключил проведения взаимных инспекций ядерных арсеналов США, России и Китая в рамках возможных договоренностей о сокращении вооружений.