19 ноября на трехсторонних переговорах президент РФ Владимир Путин, американский лидер Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились, что страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.