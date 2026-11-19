Россия, Китай и США договорились вести диалог по снижению ядерных рисков
Россия, Китай и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Об этом говорится в совместной декларации президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.
Главы трех государств подтвердили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Стороны также выразили готовность продолжать взаимодействие по вопросам снижения ядерных рисков и нераспространения ядерного оружия.
Переговоры лидеров проходили в государственной резиденции «Цилинь Шаньчжуан». Встреча продлилась более часа. Ожидалось, что лидеры обсудят международную безопасность, украинский конфликт, ситуацию вокруг Ирана и вопросы сокращения ядерных вооружений.
Переговоры стали первой в истории трехсторонней встреча Путина, Трампа и Си.