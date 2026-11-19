Россия, Китай и США будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия. Об этом говорится в совместной декларации президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина.