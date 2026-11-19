Песков отказался обсуждать контакты Путина с Южной Кореей и Японией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность кратких переговоров Владимира Путина с руководителями делегаций Южной Кореи и Японии на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Речь шла о возможных контактах в формате «на ногах».
17 ноября Песков допустил возможность встреч российского президента с лидерами двух стран в кулуарах саммита. Отдельные переговоры с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном не были предусмотрены графиком Путина, однако представитель Кремля не исключал краткого разговора.
18 ноября Песков заявил об отсутствии планов проведения отдельной встречи российского лидера с премьер-министром Японии Санаэ Такаити.
Позднее агентство Yonhap со ссылкой на источник в Сеуле сообщило, что Путин и Ли Чжэ Мен провели около 10 минут за разговором после приветственного ужина 18 ноября. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове и возможности дальнейшего сотрудничества. По данным Bloomberg со ссылкой на японский МИД, Путин и Такаити встретились на саммите и договорились продолжать контакты.