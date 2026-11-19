Позднее агентство Yonhap со ссылкой на источник в Сеуле сообщило, что Путин и Ли Чжэ Мен провели около 10 минут за разговором после приветственного ужина 18 ноября. Они обсудили ситуацию на Корейском полуострове и возможности дальнейшего сотрудничества. По данным Bloomberg со ссылкой на японский МИД, Путин и Такаити встретились на саммите и договорились продолжать контакты.