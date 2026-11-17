Песков допустил встречу Путина с лидерами Японии и Южной Кореи на АТЭС
Президент России Владимир Путин может провести встречи с лидерами Японии и Южной Кореи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистке информационной службы «Вести» Ольге Князевой.
Представитель Кремля допустил возможность контактов российского президента с руководством двух стран в кулуарах саммита. Официальных договоренностей о проведении отдельных встреч пока не объявлялось.
Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Согласно программе визита, Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Кроме того, запланированы контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон прорабатывают проведение отдельной встречи Путина и Дональда Трампа. Стороны согласовывают время и формат переговоров, в том числе обсуждается возможность краткого разговора на полях саммита.