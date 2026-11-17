Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Согласно программе визита, Путин проведет двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также встретится с президентами США и Китая в трехстороннем формате. Кроме того, запланированы контакты с руководителями Вьетнама и Таиланда.