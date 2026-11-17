Средства ПВО уничтожили почти 1500 БПЛА над Россией
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 1441 украинский беспилотник над 23 российскими регионами и двумя морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки отражались с 20;00 мск 16 ноября до 08:00 мск 17 ноября. В результате БПЛА были поражены над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями.
Дроны ВСУ также были уничтожены над Башкортостаном, Крымом, Краснодарским краем и акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с вечера 16 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Из них 321 беспилотник был нейтрализован на подлете к столице. С полуночи 17 ноября дежурные силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников на подлете к Москве. Вечером 16 ноября Собянин сообщал об отражении атаки 157 беспилотников.
В Башкирии отразили массированную атаку беспилотников на промышленные зоны Уфы и Салавата, уничтожено более 50 БПЛА. Предприятия продолжают работать в штатном режиме. Критических повреждений на заводах не зафиксировано.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о двух погибших в результате атаки БПЛА на Ленинский район региона. Ночью Аксенов сообщил, что украинские снова ударили по Крымскому мосту. Движение транспорта приостановлено.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов Череповца, Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Ярославля («Туношна»), Оренбурга, Бугульмы, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Чебоксар и Уфы. Под ограничения также попадали московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский». Сейчас большинство аэропортов работают в штатном режиме.
За день 16 ноября было нейтрализовано 148 украинских дронов над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей и Московского региона.