За ночь системы ПВО сбили более 1300 БПЛА над Россией
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате БПЛА были нейтрализованы над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями. Атака была также отражена над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении Московского региона летели более 600 дронов, большую часть удалось ликвидировать на дальних подступах. На подлете к Москве силы ПВО сбили 191 беспилотник.
В Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА три человека получили ранения. В поселке Ильском начался пожар на территории одного из предприятий.
Ночью и утром Росавиация ограничивала работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Ярославля («Туношна»), Сочи и Нижнего Новгорода («Чкалов»). Московский аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию.
За день 15 ноября было уничтожено 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.