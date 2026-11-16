За ночь системы ПВО сбили более 1300 БПЛА над Россией

В результате БПЛА были нейтрализованы над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями. Атака была также отражена над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.