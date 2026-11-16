Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,352+0,42%VEON-RX95,6+3,58%KZOS50,3+0,2%IMOEX2 474,78-1,46%RTSI948,94-1,46%RGBI111,91-0,03%RGBITR779,37+0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

За ночь системы ПВО сбили более 1300 БПЛА над Россией

Ксения Наумчик
РИА Новости
РИА Новости

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 1336 украинских беспилотников над 17 регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате БПЛА были нейтрализованы над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями. Атака была также отражена над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении Московского региона летели более 600 дронов, большую часть удалось ликвидировать на дальних подступах. На подлете к Москве силы ПВО сбили 191 беспилотник.

В Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА три человека получили ранения. В поселке Ильском начался пожар на территории одного из предприятий.

Ночью и утром Росавиация ограничивала работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Ярославля («Туношна»), Сочи и Нижнего Новгорода («Чкалов»). Московский аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию.

За день 15 ноября было уничтожено 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её