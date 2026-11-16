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ULA не удалось вывести спутники Amazon на орбиту

Инна Шульгина

Американская компания United Launch Alliance (ULA) не смогла вывести на орбиту спутники Amazon. Ракета-носитель Vulcan столкнулась с аномалией через 10 минут после начала полета, говорится в сообщении ULA в соцсети X.

Ракета стартовала с комплекса Space Launch Complex 41 на мысе Канаверал в штате Флорида.

«Поскольку аномалия произошла только что, у нас пока нет конкретных данных, чтобы понять, что случилось», – отметили в компании.

CBS News пишет, что Vulcan «столкнется с потенциально значительной приостановкой полетов, пока инженеры изучают телеметрию и внедряют исправления». На борту ракеты было 40 интернет-спутников Amazon.

В конце апреля 2025 г. Amazon запустила с площадки во Флориде первые 27 спутников своей интернет-группировки Kuiper. Reuters писал, что это стало началом реализации масштабного проекта стоимостью $10 млрд, который должен стать конкурентом системе Starlink от SpaceX. Проект Kuiper, представленный в 2019 г., предполагает вывод на низкую околоземную орбиту 3236 спутников для предоставления высокоскоростного интернета пользователям со всего мира. Первые 27 аппаратов были выведены на орбиту ракетой Atlas V компании ULA.

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