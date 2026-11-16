ULA не удалось вывести спутники Amazon на орбиту

В конце апреля 2025 г. Amazon запустила с площадки во Флориде первые 27 спутников своей интернет-группировки Kuiper. Reuters писал, что это стало началом реализации масштабного проекта стоимостью $10 млрд, который должен стать конкурентом системе Starlink от SpaceX. Проект Kuiper, представленный в 2019 г., предполагает вывод на низкую околоземную орбиту 3236 спутников для предоставления высокоскоростного интернета пользователям со всего мира. Первые 27 аппаратов были выведены на орбиту ракетой Atlas V компании ULA.