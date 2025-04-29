Amazon вывела на орбиту свои первые спутники – конкуренты Starlink

Если запуск удастся, то уже в этом году компания намерена начать предоставлять услуги интернета. В ближайшие месяцы может быть выполнено еще до пяти запусков Kuiper. Уже при участии 578 спутников Amazon обещает начать работу в северных и южных регионах, расширяя покрытие по мере увеличения количества аппаратов на орбите.