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Amazon вывела на орбиту свои первые спутники – конкуренты Starlink

Ведомости

Компания Amazon запустила первые 27 спутников своей интернет-группировки Kuiper с площадки во Флориде. Это начало реализации масштабного проекта стоимостью $10 млрд, который должен стать конкурентом системе Starlink от SpaceX, пишет Reuters.

Проект Kuiper, представленный в 2019 г., предполагает вывод на низкую околоземную орбиту 3236 спутников для предоставления высокоскоростного интернета для пользователей со всего мира. Первые 27 аппаратов были выведены на орбиту ракетой Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Запуск изначально планировался 9 апреля, но был отложен из-за погоды.

Если запуск удастся, то уже в этом году компания намерена начать предоставлять услуги интернета. В ближайшие месяцы может быть выполнено еще до пяти запусков Kuiper. Уже при участии 578 спутников Amazon обещает начать работу в северных и южных регионах, расширяя покрытие по мере увеличения количества аппаратов на орбите.

Несмотря на позднее начало, Amazon надеется выиграть конкуренцию за счет интеграции Kuiper с собственными облачными сервисами и опытом в сфере потребительских технологий.

Reuters отмечает, что глава SpaceX Илон Маск пока сохраняет явное лидерство: с 2019 г. его компания запустила свыше 8000 спутников Starlink и нарастила клиентскую базу до 5 млн пользователей в 125 странах. При этом основатель Amazon Джефф Безос уверен, что рынок достаточно велик для успешного сосуществования двух проектов.

«Роскосмос» планирует в 2030 г. начать создание дополнительного сегмента навигационной системы «Глонасс». Для этого госкорпорация запустит на низкие орбиты 240 спутников. Спутники низкоорбитального космического комплекса «Глонасс» будут размещаться на высоте 800 км. Сейчас орбита спутников навигационной системы находится на расстоянии 19 000 км от земли. Такое решение позволит улучшить точность и доступность системы навигации, а также увеличится мощность сигналов и помехоустойчивость.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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