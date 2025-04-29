Amazon вывела на орбиту свои первые спутники – конкуренты Starlink
Компания Amazon запустила первые 27 спутников своей интернет-группировки Kuiper с площадки во Флориде. Это начало реализации масштабного проекта стоимостью $10 млрд, который должен стать конкурентом системе Starlink от SpaceX, пишет Reuters.
Проект Kuiper, представленный в 2019 г., предполагает вывод на низкую околоземную орбиту 3236 спутников для предоставления высокоскоростного интернета для пользователей со всего мира. Первые 27 аппаратов были выведены на орбиту ракетой Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Запуск изначально планировался 9 апреля, но был отложен из-за погоды.
Если запуск удастся, то уже в этом году компания намерена начать предоставлять услуги интернета. В ближайшие месяцы может быть выполнено еще до пяти запусков Kuiper. Уже при участии 578 спутников Amazon обещает начать работу в северных и южных регионах, расширяя покрытие по мере увеличения количества аппаратов на орбите.
Несмотря на позднее начало, Amazon надеется выиграть конкуренцию за счет интеграции Kuiper с собственными облачными сервисами и опытом в сфере потребительских технологий.
Reuters отмечает, что глава SpaceX Илон Маск пока сохраняет явное лидерство: с 2019 г. его компания запустила свыше 8000 спутников Starlink и нарастила клиентскую базу до 5 млн пользователей в 125 странах. При этом основатель Amazon Джефф Безос уверен, что рынок достаточно велик для успешного сосуществования двух проектов.
«Роскосмос» планирует в 2030 г. начать создание дополнительного сегмента навигационной системы «Глонасс». Для этого госкорпорация запустит на низкие орбиты 240 спутников. Спутники низкоорбитального космического комплекса «Глонасс» будут размещаться на высоте 800 км. Сейчас орбита спутников навигационной системы находится на расстоянии 19 000 км от земли. Такое решение позволит улучшить точность и доступность системы навигации, а также увеличится мощность сигналов и помехоустойчивость.