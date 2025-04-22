«Роскосмос» начнет запуск 240 спутников нового сегмента «Глонасс» в 2030 году

«Глонасс» – российская ИТ-компания, занимающаяся навигацией и определением местоположений объектов. Система широко используется и в гражданских сферах – в транспорте, в такси, в беспилотных машинах, в каршеринге, в противоугонных системах, для контроля расхода топлива, а также в геодезии и в кадастровых целях. В мире существует четыре схожие системы спутниковой навигации: кроме «Глонасс» это американская GPS, китайская BeiDou и европейская Galileo. Основное отличие системы GPS от спутников «Глонасс» в том, что они синхронизированы с вращением Земли.