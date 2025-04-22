«Роскосмос» начнет запуск 240 спутников нового сегмента «Глонасс» в 2030 году
«Роскосмос» планирует в 2030 г. начать создание дополнительного сегмента навигационной системы «Глонасс». Для этого госкорпорация запустит на низкие орбиты 240 спутников, говорится в сообщении «РИА Новости» со ссылкой на презентацию начальника отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения «Роскосмоса» Ивана Ревнивых.
Спутники низкоорбитального космического комплекса «Глонасс» будут размещаться на высоте 800 км. Сейчас орбита спутников навигационной системы находится на расстоянии 19 000 км от земли. Такое решение позволит улучшить точность и доступность системы навигации, а также увеличится мощность сигналов и помехоустойчивость.
«Глонасс» – российская ИТ-компания, занимающаяся навигацией и определением местоположений объектов. Система широко используется и в гражданских сферах – в транспорте, в такси, в беспилотных машинах, в каршеринге, в противоугонных системах, для контроля расхода топлива, а также в геодезии и в кадастровых целях. В мире существует четыре схожие системы спутниковой навигации: кроме «Глонасс» это американская GPS, китайская BeiDou и европейская Galileo. Основное отличие системы GPS от спутников «Глонасс» в том, что они синхронизированы с вращением Земли.