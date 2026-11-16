Собянин: на подлете к Москве сбили 57 беспилотников
С полуночи дежурные силы ПВО сбили 57 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
О первых 15 ликвидированных БПЛА Собянин проинформировал в 01:57 мск, о последних 10 – в 02:52 мск.
Вечером 15 ноября российские военные сбили 82 БПЛА на подлете к Москве.
Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». На момент публикации мера во «Внуково» отменена. «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию.
По данным Минобороны, днем 15 ноября силы ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.