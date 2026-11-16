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Собянин: на подлете к Москве сбили 57 беспилотников

Инна Шульгина

С полуночи дежурные силы ПВО сбили 57 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

О первых 15 ликвидированных БПЛА Собянин проинформировал в 01:57 мск, о последних 10 – в 02:52 мск.

Вечером 15 ноября российские военные сбили 82 БПЛА на подлете к Москве.

Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». На момент публикации мера во «Внуково» отменена. «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы по согласованию.

По данным Минобороны, днем 15 ноября силы ПВО уничтожили 230 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря.

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