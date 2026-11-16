Как «Талибан» принял вице-премьера России Алексея Оверчука в Кабуле

Цивилизационную пропасть между Кабулом и Москвой Ил-96 специального летного отряда «Россия» преодолевает почти за пять часов – время следования поезда до Смоленска. В 2025 г. Россия стала первой и единственной признавшей действующее с 2021 г. правительство «Талибана» в Афганистане, но прямых российских рейсов сюда нет. Правительственную и бизнес-делегацию во главе с курирующим Евразию вице-премьером Алексеем Оверчуком в Кабул привез спецборт.