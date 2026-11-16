Как «Талибан» принял вице-премьера России Алексея Оверчука в Кабуле

Как «Талибан» принял вице-премьера России Алексея Оверчука в КабулеЭто первый статусный визит в эту страну после признания Москвой новой власти
Цивилизационную пропасть между Кабулом и Москвой Ил-96 специального летного отряда «Россия» преодолевает почти за пять часов – время следования поезда до Смоленска. В 2025 г. Россия стала первой и единственной признавшей действующее с 2021 г. правительство «Талибана» в Афганистане, но прямых российских рейсов сюда нет. Правительственную и бизнес-делегацию во главе с курирующим Евразию вице-премьером Алексеем Оверчуком в Кабул привез спецборт.
В аэропорту, кроме «трофейных» вертолетов Ми-17, доставшихся от свергнутых талибами властей, видны самолеты ближневосточных авиакомпаний. Кроме афганской Ariana Air – Mahan Air из Ирана, Quatar Airways из Катара, где шли переговоры между США и «Талибаном», Turkish Airlines – катарского союзника Турции. Ни одна из стран, где зарегистрированы компании, не торопится признать новые власти.
Ил-96 пролетает над тысячами кубиков малоэтажных традиционных домов с внутренними двориками, известных по кинокадрам кишлаков про афганскую войну.
К Ил-96 подогнали трап с облезлой от солнца аркой козырька, летом защищающего от 40-градусного жара. По лужам на растрескавшемся советском бетоне к трапу идет талибская делегация. Бородатые мужчины в белых рубахах, темных шерстяных плащах и безрукавках, в пуштунских шапочках с тюрбанами («Талибан» – этническое, пуштунское, движение в стране, где живут также узбеки, таджики, хазарейцы). Оверчука, замминистра промышленности и торговли России Алексея Груздева и других россиян, одетых в европейские деловые костюмы, встречает Амир Хан Муттаки, глава талибского МИДа.
Оверчук садится в «трофейный» (от проамериканских властей) черный Mercedes S-класса. В кортеже и машины российского посольства – кроме Муттаки приехал встречать Оверчука и посол Дмитрий Жирнов. Остальная делегация проходит через небольшой серо-белый аэропорт – детище советских архитекторов.