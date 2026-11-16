Эксперты обсудили ответственность за ошибки в рекомендациях ИИ-агентов

Ошибки в ИИ – это стандартное стечение обстоятельств, заявил заместитель директора департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суржко во время сессии. Ошибки происходят во всех протоколах – и в алгоритмах управления самолетом, и в медицине, и в банках, поэтому ИИ тут не является исключением, подчеркнул он. Некий процент ошибок всегда заложен во все процессы и модели, например, при работе с заказчиками ВТБ подписывает SLA (Service Level Agreement – соглашение об уровне сервиса), где указано, что на контрольной выборке банк ошибается в определенном проценте случаев, поделился Суржко. Задача банка – держать процент ошибок на указанном уровне, добавил банкир: если он растет, необходимо это исправлять.