Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.00%AVAN544+0,55%BISVP10,77-0,37%IMOEX2 509,67-0,07%RTSI962,37-0,07%RGBI112,07+0,12%RGBITR780,49+0,21%
Главная / Финансы /

Эксперты обсудили ответственность за ошибки в рекомендациях ИИ-агентов

Искать одного виноватого – тупиковый путь
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Искусственный интеллект (ИИ) в своих рекомендациях пользователям и в своей работе может совершать ошибки – это неизбежно и понятно всем, но важным и не до конца решенным остается вопрос, кто несет ответственность за эти ошибки. Такое мнение высказали участники сессии «Персонализация клиентского опыта на основе искусственного интеллекта» на форуме FINBOD 2026, который проходил в Ташкенте.

Ошибки в ИИ – это стандартное стечение обстоятельств, заявил заместитель директора департамента анализа данных и моделирования ВТБ Денис Суржко во время сессии. Ошибки происходят во всех протоколах – и в алгоритмах управления самолетом, и в медицине, и в банках, поэтому ИИ тут не является исключением, подчеркнул он. Некий процент ошибок всегда заложен во все процессы и модели, например, при работе с заказчиками ВТБ подписывает SLA (Service Level Agreement – соглашение об уровне сервиса), где указано, что на контрольной выборке банк ошибается в определенном проценте случаев, поделился Суржко. Задача банка – держать процент ошибок на указанном уровне, добавил банкир: если он растет, необходимо это исправлять.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь